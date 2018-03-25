Первые полеты Qantas из Австралии в Британию занимали четыре дня, а самолеты делали семь остановок

Он преодолел дистанцию 14 498 км из австралийского города Перт только за 17 часов, сообщает BBC.

Для полета крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas использовала самолет Boeing 787-9 Dreamliner, который требует меньше топлива, чем Boeing 747.

Фото: reuters.com

Авиарейс Перт-Лондон - лишь первый шаг в планах австралийской компании делать как можно больше сверхдальних рейсов. Генеральный директор Qantas Алан Джойс назвал новый рейс Перт-Лондон "маршруту, который меняет правила игры". Он напомнил, что первые полеты Qantas из Австралии в Британию по так называемому "маршрута кенгуру" занимали четыре дня, а самолеты делали семь остановок.

Правительство штата Западная Австралия надеется на увеличение количества туристов в результате появления прямого маршрута.

"Новая эра путешествий и возможностей для экономики Западной Австралии официально началась", - написал на своей странице в Twitter премьер-министр Западной Австралии Марк МакГовен по прибытии в Лондон.

Самолетом Qantas в Лондон прибыли более 200 пассажиров и 16 членов экипажа. Чтобы минимизировать неудобства, которые возникают в результате такого долгого рейса, самолет оборудован функциями, которые обеспечивают улучшенное качество воздуха и снижения шума в салоне.

Фото: twitter.com/swords_travel

Некоторые из пассажиров согласились поделиться с учеными из Сиднейского университета данными о их режим сна и активности. Они носили специальные устройства, которые также записывали данные об их умственную активность, питание и уровень гидратации.

Новый рейс Перт-Лондон примерно на 3:00 быстрее, чем другие маршруты, которые включают остановки на Ближнем Востоке для изменения самолета или дозаправки.

Фото: twitter.com/RedRiverRob

Фото: twitter.com/RedRiverRob

Как сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта, рейс является самым длинным в мире после маршрута Qatar Airways Доха-Окленд, дистанция которого составляет 14 529 км.

Некоторые другие перевозчики, в частности Emirates и United Airlines, также начали беспосадочные путешествия на расстояние более 14 000 км.

В 2017 году авиакомпания United Airlines запустила путь из Лос-Анджелеса в Сингапур - это самый длинный беспосадочный рейс из США.

Ранее авиакомпания Singapore Airlines осуществляла полеты по длинным рейсом в мире, на расстояние 15 300 км от Сингапура до Нью-Йорка. От этого рейса отказались в 2013 году.