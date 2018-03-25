В нескольких случаях вбросы бюллетеней на выборах президента РФ были, но "не в пользу кандидата от власти", отметила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Панфилова. Панфилова: У каждого были разные причины Фото: cikrf.ru "Благодаря той системе беспрецедентной прозрачности, которую мы создали для того, чтобы и общественники заметили, и наблюдатели заметили, и мы сами заметили", – отметила она.По словам главы ЦИК, она не понимает, чем руководствовались люди, которые занимались вбросами."Их очень немного, но у каждого были разные причины. У нас есть информация, по крайней мере, в нескольких случаях, по-моему, в том числе и в Люберцах (Московская область. – ), что вбросы были не в пользу кандидата от власти, а в пользу другого кандидата", – заявила Панфилова.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. Центризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.Согласно данным ЦИК РФ, президента РФ Владимира Путина поддержало 76,69% избирателей. На втором месте Грудинин из КПРФ – 11,77% голосов, на третьем – Владимир Жириновский (ЛДПР) с 5,65%. Ксению Собчак поддержали 1,68% избирателей, Григория Явлинского – 1,05%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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