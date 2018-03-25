В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово погибло пять человек (три женщины, мужчина и ребенок), сообщили в Следственном комитете РФ. Еще 32 обратились за медицинской помощью. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В торговом центре в Кемерово произошел пожар Фото: EPA По словам Дедюхина, в левом крыле здания спасатели пока не могут локализовать пожар, а в правой части возгорание локализовали.У здания торгового центра собрались несколько десятков родственников пострадавших и пропавших без вести, отметило агентство.Следственный комитет РФ сообщил, что в результате пожара погибли пять человек (три женщины, мужчина и ребенок). "За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировали", – говорится в сообщении.По факту пожара Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ."Медуза" пишет, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, им пришлось прыгать из окон или выбираться на крышу, откуда их с лестницы спасали пожарные.Интернет-издание отмечает, что на третьем этаже торгового центра находился контактный зоопарк, в котором было почти 200 животных. Вероятно, все они погибли.По предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, обрушился потолок. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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