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Хорватский футболист умер после удара мячом - ВИДЕО
25.03.2018 21:43
Хорватский футболист умер после удара мячом - ВИДЕО
На 15-й минуте игры мяч попал спортсмену в грудь
Футболист "Марсонии" Бруно Бобан умер во время матча третьего дивизиона чемпионата Хорватии между "Марсониею" и "Славонии" 24 марта после удара мячом в грудь.
Хорватский футболист умер после удара мячом - ВИДЕО Фото: pixsell.hr
Об этом сообщает HRT Sport.
 
На 15-й минуте игры мяч после удара попал Бобаном в грудь - и 25-летний футболист упал.
 
Игрока доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.
 
Точную причину смерти пока не называют.

Фото: twitter.com/radioslavonija

Напомним, в начале марта вдруг скончался капитан "Фиорентины" Давиде Астори.

  • вдруг умер капитан "Фиорентины" Давиде Астори

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