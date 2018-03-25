Президент Турции назвал еще одну цель военной операции в Сирии

"Мы приложим все усилия к тому, чтобы эта операция достигла своей цели после того, как скоро будет взят под контроль Таль-Рифат", - заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в городе Трабзон в воскресенье, 25 марта , сообщает DW со ссылкой на AFP.

Город Таль-Рифат, контролируемое курдскими "Отрядами Народной самообороны" (YPG), расположенный к югу от АФРИН. Оно является стратегической территорией между городами Африн и Марея, которое является ключевым городом на востоке, удерживаемым курдскими повстанцами. Таль-Рифат протяжении войны в Сирии часто переходил от одной стороны к другой.

Напомним, 20 января турецкие войска начали военную операцию "Оливковая ветвь", направленную на уничтожение курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG). Их Анкара считает сирийским ответвлением запрещенной "Рабочей партии Курдистана", с которой турецкие власти ведет борьбу внутри страны.

18 марта турецкая армия вместе с союзниками захватила главный город района - Африн, а 24 марта СМИ со ссылкой на заявление турецкой армии сообщили о захвате только района Африн.