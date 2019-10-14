 Генпрокурор Рябошапка запретил прокурорам подписывать любые ходатайства по делам Порошенко. Портнов - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Генпрокурор Рябошапка запретил прокурорам подписывать любые ходатайства по делам Порошенко. Портнов
14.10.2019 11:23

Руководители Генеральной прокуратуры запретили прокурорам подписывать любые ходатайства по делам пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил адвокат Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

Генпрокурор Рябошапка запретил прокурорам подписывать любые ходатайства по делам Порошенко. Портнов

"Друзья, из недр Генеральной прокуратуры сообщают, что руководители ГПУ запретили прокурорам подписывать любые ходатайства по делам Порошенко.

 

За последнюю неделю по главному фигуранту всё полностью остановилось", – написал он.

Портнов также сообщил, что начинает наступательную публичную фазу, пока генеральный прокурор Руслан Рябошапка не будет отправлен в отставку.

"Переходим в наступательную публичную фазу до тех пор, пока Генеральный прокурор не будет отправлен в отставку", – отметил он.

Отметим, сегодня у генерального прокурора Руслана Рябошапки день рождения, его поздравила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш. 

"Руслан Рябошапка! 

 

Я и мои коллеги искренне поздравляем вас с днем вашего рождения! 

 

Даже не знаю, что пожелать вам. 
Наверное, здоровья, глубоких мыслей о собственной репутации и скорейшего возвращения в любимые грантоедские топи. 

 

Ведь, полагаю, центр ваших жизненных интересов там, где семья и дети, где имущество. 

 

Во Франции.

 

Желаю также всегда хорошо выглядеть. 
Это важно. 

 

Ведь ваше «новое лицо» – обносок режима Порошенко и даже Януковича, зачем-то подобранный новой властью. Так уж случилось, что самые слабые члены их команд донашиваются под брендом «новые лица». 

 

Парадоксы отрицательной эволюции, которые приведут к развалу прокуратуры и имиджевым потерям многих причастных. 

 

Даже не сомневаюсь, что «весна» с вами никогда не придет. На кого может выйти человек, лично ответственно и беспрерывно работавший почти на все властные команды последнего десятилетия? 
 

 

На себя? На коллег? 
 

 

Рябошапка против рябошапок?

 

Но вернемся к поздравлению.

 

Мы долго спорили что вам подарить. 

 

Шоколадку от бывшего начальства, расследование дел которого мы не наблюдаем? 

 

Скакалку для подвижности суставов? Так вы и так суперэластичный. 

 

Крем от растяжек? Так они вас никогда не смущали. Это ваша естественная поза. 

 

Фото стерненко в рамочке? Так вы и так встречаетесь. 
Зонтик? Чтоб вы чувствовали себя сухо и комфортно в Лондоне или Париже?

 

Всё не то…

 

Поэтому, мы дарим вам документ. 

 

Это заявление о свершении вами и вашими замами преступления. 
Вы, минуя предусмотренный законом порядок назначения прокуроров, назначили двух своих замов. А это - грубое нарушение. 

 

Это действия, ответственность за которые предусмотрена уголовным кодексом. 

 

Статьями 
 

 

353 УК «Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи» и 

 

365 УК «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу».

 

И это - достойное подражательство Порошенко, который точно так же, минуя конкурс и процедуры, впопыхах назначил членов Высшего совета правосудия в последние деньки своей каденции. 

 

Это дело активно расследует ДБР. Ваше завтра будет там же. 

 

Два сапога… 

 

Нет, два тапочка. 

 

Ведь Президент Зеленский сравнил такие действия с действием туриста, ворующего тапочки в отеле. 

 

Помните?

 

С днем рождения, Руслан. 

 

И до скорых волнующих встреч. 

 

Зробимо вас разом." - Заявила Елена Лукаш. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->