Генпрокурор Рябошапка запретил прокурорам подписывать любые ходатайства по делам Порошенко. Портнов
14.10.2019 11:23
Руководители Генеральной прокуратуры запретили прокурорам подписывать любые ходатайства по делам пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил адвокат Андрей Портнов на своей странице в Facebook.
"Друзья, из недр Генеральной прокуратуры сообщают, что руководители ГПУ запретили прокурорам подписывать любые ходатайства по делам Порошенко.
За последнюю неделю по главному фигуранту всё полностью остановилось", – написал он.
Портнов также сообщил, что начинает наступательную публичную фазу, пока генеральный прокурор Руслан Рябошапка не будет отправлен в отставку.
"Переходим в наступательную публичную фазу до тех пор, пока Генеральный прокурор не будет отправлен в отставку", – отметил он.
Отметим, сегодня у генерального прокурора Руслана Рябошапки день рождения, его поздравила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.
"Руслан Рябошапка!
Я и мои коллеги искренне поздравляем вас с днем вашего рождения!
Даже не знаю, что пожелать вам. Наверное, здоровья, глубоких мыслей о собственной репутации и скорейшего возвращения в любимые грантоедские топи.
Ведь, полагаю, центр ваших жизненных интересов там, где семья и дети, где имущество.
Во Франции.
Желаю также всегда хорошо выглядеть. Это важно.
Ведь ваше «новое лицо» – обносок режима Порошенко и даже Януковича, зачем-то подобранный новой властью. Так уж случилось, что самые слабые члены их команд донашиваются под брендом «новые лица».
Парадоксы отрицательной эволюции, которые приведут к развалу прокуратуры и имиджевым потерям многих причастных.
Даже не сомневаюсь, что «весна» с вами никогда не придет. На кого может выйти человек, лично ответственно и беспрерывно работавший почти на все властные команды последнего десятилетия?
На себя? На коллег?
Рябошапка против рябошапок?
Но вернемся к поздравлению.
Мы долго спорили что вам подарить.
Шоколадку от бывшего начальства, расследование дел которого мы не наблюдаем?
Скакалку для подвижности суставов? Так вы и так суперэластичный.
Крем от растяжек? Так они вас никогда не смущали. Это ваша естественная поза.
Фото стерненко в рамочке? Так вы и так встречаетесь. Зонтик? Чтоб вы чувствовали себя сухо и комфортно в Лондоне или Париже?
Всё не то…
Поэтому, мы дарим вам документ.
Это заявление о свершении вами и вашими замами преступления. Вы, минуя предусмотренный законом порядок назначения прокуроров, назначили двух своих замов. А это - грубое нарушение.
Это действия, ответственность за которые предусмотрена уголовным кодексом.
Статьями
353 УК «Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи» и
365 УК «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу».
И это - достойное подражательство Порошенко, который точно так же, минуя конкурс и процедуры, впопыхах назначил членов Высшего совета правосудия в последние деньки своей каденции.
Это дело активно расследует ДБР. Ваше завтра будет там же.
Два сапога…
Нет, два тапочка.
Ведь Президент Зеленский сравнил такие действия с действием туриста, ворующего тапочки в отеле.