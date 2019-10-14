Руководители Генеральной прокуратуры запретили прокурорам подписывать любые ходатайства по делам пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил адвокат Андрей Портнов на своей странице в Facebook .

"Друзья, из недр Генеральной прокуратуры сообщают, что руководители ГПУ запретили прокурорам подписывать любые ходатайства по делам Порошенко. За последнюю неделю по главному фигуранту всё полностью остановилось", – написал он.

Портнов также сообщил, что начинает наступательную публичную фазу, пока генеральный прокурор Руслан Рябошапка не будет отправлен в отставку.

"Переходим в наступательную публичную фазу до тех пор, пока Генеральный прокурор не будет отправлен в отставку", – отметил он.

Отметим, сегодня у генерального прокурора Руслана Рябошапки день рождения, его поздравила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

"Руслан Рябошапка! Я и мои коллеги искренне поздравляем вас с днем вашего рождения! Даже не знаю, что пожелать вам.

Наверное, здоровья, глубоких мыслей о собственной репутации и скорейшего возвращения в любимые грантоедские топи. Ведь, полагаю, центр ваших жизненных интересов там, где семья и дети, где имущество.

Во Франции.

Желаю также всегда хорошо выглядеть.

Это важно. Ведь ваше «новое лицо» – обносок режима Порошенко и даже Януковича, зачем-то подобранный новой властью. Так уж случилось, что самые слабые члены их команд донашиваются под брендом «новые лица». Парадоксы отрицательной эволюции, которые приведут к развалу прокуратуры и имиджевым потерям многих причастных. Даже не сомневаюсь, что «весна» с вами никогда не придет. На кого может выйти человек, лично ответственно и беспрерывно работавший почти на все властные команды последнего десятилетия?

На себя? На коллег?

Рябошапка против рябошапок? Но вернемся к поздравлению. Мы долго спорили что вам подарить. Шоколадку от бывшего начальства, расследование дел которого мы не наблюдаем? Скакалку для подвижности суставов? Так вы и так суперэластичный. Крем от растяжек? Так они вас никогда не смущали. Это ваша естественная поза. Фото стерненко в рамочке? Так вы и так встречаетесь.

Зонтик? Чтоб вы чувствовали себя сухо и комфортно в Лондоне или Париже? Всё не то… Поэтому, мы дарим вам документ. Это заявление о свершении вами и вашими замами преступления.

Вы, минуя предусмотренный законом порядок назначения прокуроров, назначили двух своих замов. А это - грубое нарушение. Это действия, ответственность за которые предусмотрена уголовным кодексом. Статьями

353 УК «Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи» и 365 УК «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу». И это - достойное подражательство Порошенко, который точно так же, минуя конкурс и процедуры, впопыхах назначил членов Высшего совета правосудия в последние деньки своей каденции. Это дело активно расследует ДБР. Ваше завтра будет там же. Два сапога… Нет, два тапочка. Ведь Президент Зеленский сравнил такие действия с действием туриста, ворующего тапочки в отеле. Помните? С днем рождения, Руслан. И до скорых волнующих встреч. Зробимо вас разом." - Заявила Елена Лукаш.

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