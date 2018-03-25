В истории с депутатом Госдумы РФ Леонидом Слуцким проблема заключается в том, что сама Госдума неинтересна как ньюсмейкер, отметила российский публицист Юлия Латынина. Латынина: Эти ребята впервые в своей безнаказанности встретили отпор Скриншот: Эхо Москвы / Facebook "Почему думцы так защищают Слуцкого – они защищают не Слуцкого, они защищают свое право абсолютной безнаказанности. И, собственно, в чем заключается проблема Государственной думы? Что вдруг эти ребята впервые в своей безнаказанности встретили отпор. Они встретили отпор только потому, что, на самом деле, как ньюсмейкеры они никого не интересуют", – заявила она.По словам журналистки, если бы вместо Госдумы в скандал с домогательствами попала администрации российского президента – ее деятельность СМИ пришлось бы освещать.Латынина назвала Госдуму "гаремом президента России"."Мы видим, что единственной новостью, которая в ближайшее время будет интересовать людей из гарема президента России, это, конечно, не заявление, которое сделала та или иная или тот или иной житель гарема, а вот эти самые интриги: кто кого в гареме пощупал и вне гарема", – сказала она.В феврале и марте 2018 года корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук заявили о домогательствах со стороны депутата Госдумы РФ Слуцкого.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагал журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.Парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого.В знак протеста 21 марта работу в Госдуме приостановили агентство РБК и телеканал "Дождь". Среди тех, кто к ним присоединился, – радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал RTVI и другие. Дума отозвала аккредитацию журналистов этих СМИ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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