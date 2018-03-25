между освобожденных - Владимир Некляев, Вячеслав Сивчик, Максим Винярский, Леонид Кулаков и Евгений Афнагель

Также на свободе Николай Статкевич, которого задержали утром 25 марта, сообщает "Радио Свобода".

Задержанные были инициаторами проведения запрещенной властями шествия в День Воли. Они планировали провести 25 марта традиционно демонстрацию от площади Якуба Коласа до Оперного театра в Минске.

Провести шествие в День воли не удалось - в Минске ОМОН задержал около 30-50 человек.