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|Задержанных накануне организаторов марша в Беларуси отпустили
|25.03.2018 22:07
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между освобожденных - Владимир Некляев, Вячеслав Сивчик, Максим Винярский, Леонид Кулаков и Евгений АфнагельС изолятора освободили задержанных накануне инициаторов шествия на День Воли: Владимира Некляева, Вячеслава Сивчика, Максима Винярского, Леонида Кулакова и Евгения Афнагель.
Фото: svaboda.org
Также на свободе Николай Статкевич, которого задержали утром 25 марта, сообщает "Радио Свобода".
Задержанные были инициаторами проведения запрещенной властями шествия в День Воли. Они планировали провести 25 марта традиционно демонстрацию от площади Якуба Коласа до Оперного театра в Минске.
Провести шествие в День воли не удалось - в Минске ОМОН задержал около 30-50 человек.
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