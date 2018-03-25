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|На реках Украины начинается ледоход
|25.03.2018 22:15
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Спасатели предупреждают о повышении уровня водыНа реках и водохранилищах страны ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережье - разрушение и очистки от льда.
Фото: 24tv.ua
Об этом сообщают в ДСНС со ссылкой на Укргидрометцентр.
26 марта на украинском участке Дуная возле м. Вилково (Одесская обл.) Ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города). На 8 ч. 24 марта уровень воды составил 160 см над нулем поста.
С 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда.
Напомним, по статистике общественной организации "Ассоциация рыболовов Украины", со времен провозглашения независимости с карты Украины исчезли более десяти тысяч малых рек.
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