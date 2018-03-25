Спасатели предупреждают о повышении уровня воды

Об этом сообщают в ДСНС со ссылкой на Укргидрометцентр.

26 марта на украинском участке Дуная возле м. Вилково (Одесская обл.) Ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города). На 8 ч. 24 марта уровень воды составил 160 см над нулем поста.

С 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда.

Напомним, по статистике общественной организации "Ассоциация рыболовов Украины", со времен провозглашения независимости с карты Украины исчезли более десяти тысяч малых рек.