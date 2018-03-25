Смертник в Могадишо взорвал бомбу в автомобиле возле здания
парламента на контрольно-пропускном пункте с усиленной охраной. В
Могадишо произошел теракт Фото: EPA Отмечается, что смертник
взорвал бомбу в автомобиле возле здания парламента на
контрольно-пропускном пункте с усиленной охраной. В
спасательной службе рассказали, что погиб смертник и трое прохожих,
один человек получил ранения.Ответственность за теракт взяла на
себя связанная с "Аль-Каидой" террористическая группировка
"Аль-Шабаб".
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