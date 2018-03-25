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Американец взлетел на самодельной ракете, чтобы доказать, что Земля плоская, - ФОТО
25.03.2018 22:31
Американец взлетел на самодельной ракете, чтобы доказать, что Земля плоская, - ФОТО
Это лишь первый из запланированных полетов
Американцу Майклу Хьюзу удалось взлететь на своей ракете с паровым двигателем, чтобы доказать, что Земля плоская.
Американец взлетел на самодельной ракете, чтобы доказать, что Земля плоская, - ФОТО Фото: ap.org
Запуск состоялся в пустыне Мохаве около 15:00 по местному времени 24 марта, сообщает AP.
 
Ракета Хьюза поднялась на высоту около 570 м, после чего начала падать.

Фото: dailynews.com

Фото: ap.org

Хьюзу пришлось раскрыть основной и запасной парашюты, но посадка все равно была жесткой.

Фото: dailynews.com

Фото: dailynews.com

Фото: dailynews.com

Инженер заявил, что несмотря на боль в спине чувствует себя нормально. Его осмотрели врачи скорой помощи.

Фото: dailynews.com

Фото: ap.org

Напомним, первый запуск ракеты Хьюза должен был состояться еще в ноябре 2017 года, но его отложили в последний момент. Инженер не получил необходимое дозволение от местных властей.
 
Хьюз пытается доказать, что Земля плоская. Для этого он планирует после серии испытательных запусков построить ракету и подняться на несколько тысяч метров, чтобы сфотографировать "земной диск».
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