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У Каталонії почалися багатотисячні протести проти арешту Пучдемона
25.03.2018 22:39
У Каталонії почалися багатотисячні протести проти арешту Пучдемона
Сторонники независимости региона собрались под представительством испанского правительства в Жироне, сняли флаг и обрисовали стены
В Каталонии начались многотысячные демонстрации против ареста экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.
У Каталонії почалися багатотисячні протести проти арешту Пучдемона Фото: ap.org
Как сообщает AFP, в Барселоне на улицы вышли тысячи людей с каталонским флагами. Также здесь запланировано шествие участников в немецкое консульство.
 
Как сообщает AP, произошли столкновения протестантов с полицией.

Фото: ap.org

Фото: ap.org

 

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