Сводка Новостей
- У Каталонії почалися багатотисячні протести проти арешту Пучдемона
- Число жертв пожара в торговом центре в Кемерово возросло до 37 человек
- Американец взлетел на самодельной ракете, чтобы доказать, что Земля плоская, - ФОТО
- Гандболистки сборной Украины уступили Швейцарии в борьбе за путевку на Евро-2018
- В столице Сомали смертник подорвал автомобиль возле здания парламента, погибло три человека
|У Каталонії почалися багатотисячні протести проти арешту Пучдемона
|25.03.2018 22:39
|
Сторонники независимости региона собрались под представительством испанского правительства в Жироне, сняли флаг и обрисовали стеныВ Каталонии начались многотысячные демонстрации против ареста экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.
Фото: ap.org
Как сообщает AFP, в Барселоне на улицы вышли тысячи людей с каталонским флагами. Также здесь запланировано шествие участников в немецкое консульство.
Как сообщает AP, произошли столкновения протестантов с полицией.
Фото: ap.org
Фото: ap.org
Поделитесь статьей с друзьями