Пожар в Кемерово: спасатели нашли тела 37 погибших По меньшей мере 43 человека пострадали, 69 - пропали без вести Спасатели обнаружили тела 37 погибших в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово. Фото: tass.ru Об этом сообщили в оперативном штабе пожаротушения, информирует ТАСС. Число пострадавших возросло до 43 человек, пропавших без вести - до 69. Пожар возник на четвертом, последнем этаже торгово-развлекательного центра. С горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Фото: tass.ru Фото: tass.ru Торговый центр открыли в городе Кемерово в 2013 году. На его территории общей площадью 23 тыс. кв. м есть парковка на 250 автомобилей, магазины, боулинг, детский центр и кинотеатр. В российском городе Кемерово загорелся торговый центр, погибли дети

Пожар в российском Кемерово: погибли пятеро, в области режим чрезвычайной ситуации, - ФОТО Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки кемерово фото городе пожар центр Теги: общество