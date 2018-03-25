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|Пожар в Кемерово: спасатели нашли тела 37 погибших
|25.03.2018 22:47
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По меньшей мере 43 человека пострадали, 69 - пропали без вестиСпасатели обнаружили тела 37 погибших в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово.
Фото: tass.ru
Об этом сообщили в оперативном штабе пожаротушения, информирует ТАСС.
Число пострадавших возросло до 43 человек, пропавших без вести - до 69.
Пожар возник на четвертом, последнем этаже торгово-развлекательного центра. С горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.
Фото: tass.ru
Фото: tass.ru
Торговый центр открыли в городе Кемерово в 2013 году. На его территории общей площадью 23 тыс. кв. м есть парковка на 250 автомобилей, магазины, боулинг, детский центр и кинотеатр.
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