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Пожар в Кемерово: спасатели нашли тела 37 погибших
25.03.2018 22:47
Пожар в Кемерово: спасатели нашли тела 37 погибших
По меньшей мере 43 человека пострадали, 69 - пропали без вести
Спасатели обнаружили тела 37 погибших в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово.
Пожар в Кемерово: спасатели нашли тела 37 погибших Фото: tass.ru
Об этом сообщили в оперативном штабе пожаротушения, информирует ТАСС.
 
Число пострадавших возросло до 43 человек, пропавших без вести - до 69.
 
Пожар возник на четвертом, последнем этаже торгово-развлекательного центра. С горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

Фото: tass.ru

Фото: tass.ru

Торговый центр открыли в городе Кемерово в 2013 году. На его территории общей площадью 23 тыс. кв. м есть парковка на 250 автомобилей, магазины, боулинг, детский центр и кинотеатр.

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