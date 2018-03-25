Член Совета Федерации РФ Андрей Климов утверждает, между попыток вмешательства в президентские выборы в России были призывы к бойкоту голосования, DDoS-атакаи на сайт Центризбиркома и информационные атаки. В РФ заявили о попытках вмешательства в выборы Фото: EPA Климов утверждает, между таких попыток – призывы к бойкоту выборов, DDoS-атакаи на сайт Центризбиркома и информационные атаки. Он заявил, что располагает "тысячами" фактов вмешательства "около 10 видов".По его словам, попыткой повлиять на исход голосования можно также считать ситуацию с российскими выборами в Украине, где режим охраны дипломатических ведомств не предусматривал доступа к ним граждан РФ для голосования.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. Центризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.Согласно данным ЦИК РФ, президента РФ Владимира Путина поддержало 76,69% избирателей. На втором месте Грудинин из КПРФ – 11,77% голосов, на третьем – Владимир Жириновский (ЛДПР) с 5,65%. Ксению Собчак поддержали 1,68% избирателей, Григория Явлинского – 1,05%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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