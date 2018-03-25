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В Совфеде РФ заявили о "тысячах" попыток вмешательства в российские президентские выборы
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25.03.2018 22:55
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Член Совета Федерации РФ Андрей Климов утверждает, между попыток
вмешательства в президентские выборы в России были призывы к
бойкоту голосования, DDoS-атакаи на сайт Центризбиркома и
информационные атаки. В РФ заявили о попытках вмешательства в
выборы Фото: EPA Климов утверждает, между таких попыток –
призывы к бойкоту выборов, DDoS-атакаи на сайт
Центризбиркома и информационные атаки. Он заявил, что располагает
"тысячами" фактов вмешательства "около 10 видов".По его словам,
попыткой повлиять на исход голосования можно также считать ситуацию
с российскими выборами в Украине, где режим охраны дипломатических
ведомств не предусматривал доступа к ним граждан РФ для
голосования.Президентские выборы в РФ прошли 18
марта – в годовщину аннексии Крыма. Центризбирком признал
выборы состоявшимися и действительными.Согласно данным ЦИК
РФ, президента РФ Владимира Путина поддержало 76,69%
избирателей. На втором месте Грудинин из КПРФ – 11,77%
голосов, на третьем – Владимир Жириновский (ЛДПР) с
5,65%. Ксению Собчак поддержали 1,68% избирателей, Григория
Явлинского – 1,05%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей
Бабурин набрали менее 1% голосов.
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