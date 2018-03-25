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|Директора харьковского предприятия "Укроборонпрома" задержали за взятку военному прокурору
|25.03.2018 23:03
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ZN.ua пишет, что речь идет о Федоре Петрове.
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