Признавшись с трибуны Верховной Рады, что она действительно планировала теракты в центре Киева, внефракционный нардеп Надежда Савченко убедила парламентариев проголосовать за ее задержание и арест, отметил нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Верховная Рада дала согласие на арест Савченко 22 марта Фото: ЕРА "Очень многие коллеги – народные депутаты не собирались голосовать за задержание и арест Надежды Савченко. В необходимости все же проголосовать их убедила... сама Надежда Савченко, выйдя на трибуну и, по сути, признавшись, что действительно обсуждала и планировала теракты в центре столицы, которые могли унести большое количество человеческих жизней", – написал он.По его словам, "особенно" на парламентариев повлияли слова Савченко о ее отношении к главарю боевиков "ДНР" Александру Захарченко. https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/1680408778702549 22 марта парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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