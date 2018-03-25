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|В необходимости задержать и арестовать Савченко нардепов убедила она сама – Мосийчук
|25.03.2018 23:27
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https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/1680408778702549
22 марта парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог.
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