Израильский скульптор Франк Майслер является автором памятника
Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю в Сочи, а
также серии композиций, посвященных программе "киндертранспорт".
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Майслер –
автор серии скульптур, посвященных теме "киндертранспорта" Фото:
ru.wikipedia.org Майслер в возрасте 10 лет был отправлен
"киндертранспортом" в Лондон в 1939 году из польского Гданьска. Его
родители погибли в концлагерях.Мастер жил и работал в Израиле. Он
является автором памятника Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и
Уинстону Черчиллю в Сочи, а также серии композиций, посвященных
теме "киндертранспорта". Майслер также создал статуэтку
"Скрипач на крыше", которую сейчас вручают лауреатам одноименной
премии Федерации еврейских общин России.
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