Израильский скульптор Франк Майслер является автором памятника Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю в Сочи, а также серии композиций, посвященных программе "киндертранспорт". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Майслер – автор серии скульптур, посвященных теме "киндертранспорта" Фото: ru.wikipedia.org Майслер в возрасте 10 лет был отправлен "киндертранспортом" в Лондон в 1939 году из польского Гданьска. Его родители погибли в концлагерях.Мастер жил и работал в Израиле. Он является автором памятника Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю в Сочи, а также серии композиций, посвященных теме "киндертранспорта". Майслер также создал статуэтку "Скрипач на крыше", которую сейчас вручают лауреатам одноименной премии Федерации еврейских общин России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки майслер также посвященных серии композиций Теги: мир