Президент США Дональд Трамп напомнил, что во Франции офицер погиб после того, как предложил обменять себя на заложников во время теракта в Требе 23 марта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 25 марта, 2018 22.35 | комментариев: Трамп: Франция чтит великого героя Фото: EPA "Франция чтит великого героя. Офицер погиб после того, как храбро поменялся кое-где с заложницей во время теракта, связанного с ИГИЛ. Так много смелости по всему миру у тех, кто постоянно борется с радикальным исламским терроризмом. Необходимы еще более сильные меры, особенно на границах!" – написал Трамп. France honors a great hero. Officer died after bravely swapping places with hostage in ISIS related terror attack. So much bravery around the world constantly fighting radical Islamic terrorism. Even stronger measures needed, especially at borders! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 березня 2018 р. 23 марта 26-летний Редуан Лакдим захватил заложниковв в супермаркете в коммуне Треб. Злоумышленник потребовал освободить Салаха Абдеслама, который, по данным следствия, является одним из организаторов терактов в Париже в ноябре 2015 года. Французские правоохранители убили злоумышленника. ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт.В результате нападения три человека погибло, еще 16 было ранено. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он также рассказал об офицере полиции, который попросил обменять себя на других заложников. Позже стало известно, что этот офицер Арно Бельтрам умер от полученных ранений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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