В третьем круге WTA турнира Miami Open (США) украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла у Дарьи Гавриловой из Австралии со счетом 4:6, 6:0, 6:1. Свитолина проиграла первый сет, но выиграла поединок Фото: ЕРА Поединок с теннисисткой, занимающей в рейтинге WTA 26-ю позицию, завершился со счетом 4:6, 6:0, 6:1. Comeback kid @ElinaSvitolina defeats Daria Gavrilova 4-6, 6-0, 6-1.#MiamiOpen pic.twitter.com/S3S2Ef8TbU — Miami Open (@MiamiOpen) 25 марта 2018 г. Во втором круге турнира украинка обыграла 22-ю ракетку мира Наоми Осаку из Японии – 6:4, 6:2.В этом году Свитолина уже выиграла соревнования в Брисбене (Австралия) и Дубае (ОАЭ), а также выставочный турнир в Нью-Йорке.В рейтинге Женской теннисной ассоциации украинская теннисистка занимает четвертую позицию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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