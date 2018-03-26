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|Свитолина вышла в четвертый круг теннисного турнира в Майами
|26.03.2018 00:15
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Comeback kid @ElinaSvitolina defeats Daria Gavrilova 4-6, 6-0, 6-1.#MiamiOpen pic.twitter.com/S3S2Ef8TbU— Miami Open (@MiamiOpen) 25 марта 2018 г.
Во втором круге турнира украинка обыграла 22-ю ракетку мира Наоми Осаку из Японии – 6:4, 6:2.В этом году Свитолина уже выиграла соревнования в Брисбене (Австралия) и Дубае (ОАЭ), а также выставочный турнир в Нью-Йорке.В рейтинге Женской теннисной ассоциации украинская теннисистка занимает четвертую позицию.
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