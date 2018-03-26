23 марта "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Госпогранслужбе Украины сообщало, что антивист "Руху нових сил" Николай Кулик пытался вывезти в Польшу более 100 кг янтаря. В политсиле опровергли принадлежность к ним задержанного. В "Русі нових сил" сказали, что Кулик с ними не связан Фото: РУХ НОВИХ СИЛ / Facebook "Мы заявляем, что упоминаемое в публикации лицо не имеет никакого отношения к партии "Рух новых сил", – подчеркнули в партии.23 марта "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Госпогранслужбе Украины сообщало, что Кулик был задержан на пункте пропуска "Смильница" на украинско-польской границу. Агентство утверждало, что Кулик – активист "Руху нових сил". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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