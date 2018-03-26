Экс-руководитель патрульной полиции Харькова Евгений Мельник был уволен из правоохранительного органа в 2017 году, отметила пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутовая. Мельник был назначен главным патрульным Харькова в сентябре 2015 года Скриншот: МВС УКРАЇНИ / YouTube "Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. На него был составлен протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством людьми в состоянии опьянения)", – сказала она.Кутовая подчеркнула, что Мельник был уволен из полиции в 2017 году.Пресс-секретарь патрульной полиции отметила, что к экс-главе харьковских патрульных при задержании применили спецсредства, потому что он пытался убежать и оказывал сопротивление.Выяснилось также, что Мельник управлял автомобилем, не имея на это соответствующих документов.Задержанный уже отпущен на свободу, протоколы о нарушении им правил дорожного движения будут направлены в суд."Киев оперативный" сообщал, что в ночь на 25 марта Мельник проехал на красный сигнал светофора возле ТРЦ Lavina, после чего за ним началась погоня. Автомобиль остановился на улице Рубежовской. Мельник оказывал сопротивление, ударив полицейского в лицо.Отмечалось, что в 2014 году на него уже составляли протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения.Главным патрульным Харькова Мельника назначили в сентябре 2015 года. На этой должности он проработал до ноября и был, по официальной информации, направлен в Киев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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