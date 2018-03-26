Задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко помогает президенту РФ Владимиру Путину создавать "картинку" о том, что в Украине нет государственных институтов власти, отметил экс-глава СБУ Игорь Смешко. Смешко считает, что генпрокурор сделал политическое заявление Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Реализация этого дела наносит объективную угрозу национальной безопасности и обороне. Она работает на картинку президента России Владимира Путина, которую он создавал с 2008 года, начиная с Мюнхенской конференции, когда сказал, что Украина – это не государство, там нет государственных институтов власти", – сказал он.По словам экс-главы СБУ, выступление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который обвинил Савченко в подготовке теракта, было политическим."Никакой юридической составляющей в его заявлении не было. Он действительно бездоказательно, еще до того как СБУ успела это доказывать, делает политическое заявление. Это "взрывает" внутри общество. Фактически то, о чем на кухнях говорят, что эта политическая власть сама не уйдет, что у нас революционная ситуация, оно сейчас переводится самой политической властью в плоскость того, что это реальная угроза", – считает Смешко.22 марта, после выступления Луценко, парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал дозволение на ее задержание и арест.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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