Сводка Новостей
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|Муждабаев: Когда взрослые заняты строительством великого рейха, дети всегда горят
|26.03.2018 03:25
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25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул пожар, который продолжается более десяти часов. По последним данным, озвученным "Интерфаксом", число погибших достигло 37 человек, пропавших без вести – 64, еще 84 человека пострадали. Опознать погибших тяжело, предварительно между них девять детей.Вице-губернатор региона Владимир Чернов заявлял, что, по предварительной информации, пожар возник в детской батутной комнате и его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем.
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