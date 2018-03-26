Россия "полностью оборудована для смерти", отметил заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев. Так он прокомментировал пожар в Кемерово, где погибли несколько детей. Муждабаев: Школьников сожгли живьем окружающие их взрослые Фото: Айдер Муждабаев / Facebook "Когда взрослые заняты строительством великого рейха, дети всегда горят. И не только дети. Там в принципе не может работать сигнализация, не могут быть открыты аварийные двери, потому что в рейхе не это главное от слова "совсем". Главное – слушаться начальство, обманывать друг друга и, сколько вероятно, красть. Умения пресмыкаться, врать, воровать – основные достоинства раба. А жизнь – ни чужая, ни своя – ничего не стоит", – написал он.По словам Муждабаева, для России трагедии со смертями – не случайность."Там это закономерно. Запрограммировано. Там для таких трагедий сделано абсолютно все. Страна полностью оборудована для смерти, в смерти весь ее духовный смысл. Страна со всех сторон заточена под нее. Все бы очень удивились, если бы пожарная сигнализация сработала, а пути эвакуации были в полном порядке. А так – никто совершенно не удивлен", – заявил замгендиректора ATR.Он считает, что "школьников сожгли живьем окружающие их взрослые"."Они и весь мир готовы превратить в пепел, но, думаю, не получится. В решающий момент выяснится, что с ракеты кто-то что-то украл, а стартовая система – фейковая", – написал Муждабаев. https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/posts/1868104679890065 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул пожар, который продолжается более десяти часов. По последним данным, озвученным "Интерфаксом", число погибших достигло 37 человек, пропавших без вести – 64, еще 84 человека пострадали. Опознать погибших тяжело, предварительно между них девять детей.Вице-губернатор региона Владимир Чернов заявлял, что, по предварительной информации, пожар возник в детской батутной комнате и его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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