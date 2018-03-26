Наиболее сложный участок для работы спасателей в торговом центре российского города Кемерово – помещения кинозалов на четвертом этаже, которые во время пожара обрушились на этаж ниже. Жертвами пожара стали почти 50 человек Фото: ЕРА 19 обнаруженных тел направили в учреждения судебно-медицинской экспертизы.12 пострадавших остаются в больнице, еще 36 отправлены на амбулаторное лечение.По словам Аксенова, спасатели полностью обследовали здание, поисковые работы продолжаются, зафиксированы небольшие очаги возгорания.Как отмечает агентство, наиболее сложный участок для работы спасателей – помещения кинозалов на четвертом этаже, которые обрушились на этаж ниже.Первый этап поисково-спасательных работ в МЧС планируют завершить до 18.00 26 марта.Пожар в торговом центре в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Местные власти заявили, что, по предварительной информации, пожар возник в детской батутной комнате и его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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