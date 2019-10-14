Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко призвал защищать Украину в том месте, где находишься. "Защищать Родину как можешь, тем, что имеешь, там, где ты есть. С праздником!" - Заявил Юрий Луценко.

Отметим, прежний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что не склонял партнеров советника президента США Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настоять на отстранении экс-посла США в Украине Мари Йованович. Об этом он сообщил в комментарии " Украинской правде ".

"Нет, ложь. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не побуждал ни к каким действиям", — отметил он.

Луценко уточнил, что с самими задержанными его познакомил сам Джулиани.

"Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", — подчеркнул он.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко упоминается в расследовании США, касающемся сообщников личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани – Льва Парнаса и Игоря Фрумана, сообщила украинская служба "Голоса Америки" со ссылкой на NBC News, располагающим соответствующей информацией от американского чиновника.

Согласно информации, Парнас и Фруман действовали не только в собственных интересах, но и в интересах украинского чиновника, имя которого прокурор не называет. В то же время NBC News сообщает, что речь идет именно о Луценко.

"Они оказывали политическое влияние, не только преследуя собственные финансовые интересы, но и преследуя политические интересы одного зарубежного служебного лица, члена украинского правительства, который добивался увольнения посла США в Украине", - сказано в документах обвинения.

В материале NBC News указано, что Луценко – тот украинский чиновник, который, по словам прокуроров, призвал двух сообщников Джулиани добиваться отставки посла Йованович.

Как сообщалось, в США арестовали Парнаса и Фрумана по подозрению в незаконном финансировании предвыборных кампаний американских политиков, с использованием, в частности, денег бизнесмена из РФ.

В судебных материалах, в частности, указано, что Парнас и Фруман стали стремиться продвигать свои собственные финансовые интересы, а также политические интересы "по крайней мере одного украинского официального лица, с которым они работали". Своих целей бизнесмены собирались достигнуть, благодаря поддержке американских политиков, получавших от них финансирование. Для этого Парнас и Фруман придумали схемы, позволявшие им в обход законодательства, перечислять политикам на финансирование предвыборных кампаний больше денег, нежели разрешается по закону. Ради этого, в частности, они создали компанию Global Energy Producers (GEP), которая, по их словам, занималась импортом и экспортом СПГ.

В документах не указывается, кто именно получал деньги от этих людей. К примеру, следователям стало известно о финансировании политика, который в 2018 году был членом конгресса США. В документах он обозначен лишь как "конгрессмен-1".

Именно его Парнас и Фруман просили помочь, чтобы добиться отзыва посла США в Украине Йованович. В итоге она действительно оставила свой пост, однако неясно, насколько на это повлияли два бизнесмена.

В свою очередь западные СМИ со ссылкой на Reuters сообщают, что Парнас и Фруман также работали на украинского бизнесмена и олигарха Дмитрия Фирташа. По словам источника Reuters, оба работали с Фирташем "в неустановленном качестве" до того, как Парнас присоединился к юридической команде олигарха в качестве переводчика. Указывается, что Фирташ финансировал деятельность Парнаса и Фрумана. Источник не детализировал сути работы для олигарха, сколько и за какой период тот заплатил им. В комментарии Reuters Джулиани сообщал, что Парнас и Фруман за последние два месяца бывали в Вене, где находится Фирташ, от трех до шести раз. Причины поездок Джулиани не стал называть. Он утверждает, что не знал ни о каких деловых отношениях между Фирташем и американскими бизнесменами.

Незадолго до задержания Парнас говорил о том, что Фирташ – "один из самых честных бизнесменов" и его "подставили прокуроры и дипломаты США".

Напомним, бывший генпрокурор Луценко покинул страну. Он объявился в Лондоне, где собирается проходить курсы английского языка.

Хотя реальные мотивы бегства в Лондон у экс-генпрокурора другие. На него пока не заводят уголовных дел в Украине (впрочем, вполне вероятно, все еще впереди), но он оказался в эпицентре американского скандала с импичментом Трампу и потому решил уходить.

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