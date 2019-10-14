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|Луценко передал привет из Лондона: защищай Родину там, где ты есть
|14.10.2019 13:35
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Отметим, прежний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что не склонял партнеров советника президента США Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настоять на отстранении экс-посла США в Украине Мари Йованович. Об этом он сообщил в комментарии "
Луценко уточнил, что с самими задержанными его познакомил сам Джулиани.
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко упоминается в расследовании США, касающемся сообщников личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани – Льва Парнаса и Игоря Фрумана, сообщила украинская служба "Голоса Америки" со ссылкой на NBC News, располагающим соответствующей информацией от американского чиновника.
Согласно информации, Парнас и Фруман действовали не только в собственных интересах, но и в интересах украинского чиновника, имя которого прокурор не называет. В то же время NBC News сообщает, что речь идет именно о Луценко.
В материале NBC News указано, что Луценко – тот украинский чиновник, который, по словам прокуроров, призвал двух сообщников Джулиани добиваться отставки посла Йованович.
Как сообщалось, в США арестовали Парнаса и Фрумана по подозрению в незаконном финансировании предвыборных кампаний американских политиков, с использованием, в частности, денег бизнесмена из РФ.
В документах не указывается, кто именно получал деньги от этих людей. К примеру, следователям стало известно о финансировании политика, который в 2018 году был членом конгресса США. В документах он обозначен лишь как "конгрессмен-1".
Именно его Парнас и Фруман просили помочь, чтобы добиться отзыва посла США в Украине Йованович. В итоге она действительно оставила свой пост, однако неясно, насколько на это повлияли два бизнесмена.
Незадолго до задержания Парнас говорил о том, что Фирташ – "один из самых честных бизнесменов" и его "подставили прокуроры и дипломаты США".
Напомним, бывший генпрокурор Луценко покинул страну. Он объявился в Лондоне, где собирается проходить курсы английского языка.
Хотя реальные мотивы бегства в Лондон у экс-генпрокурора другие. На него пока не заводят уголовных дел в Украине (впрочем, вполне вероятно, все еще впереди), но он оказался в эпицентре американского скандала с импичментом Трампу и потому решил уходить.