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|На Донбассе за минувшие сутки боевики 44 раза обстреляли украинские позиции - штаб
|26.03.2018 07:25
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Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.
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