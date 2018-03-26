В результате обстрелов боевиков погиб один украинский военный, еще один ранен, сообщили в пресс-центре АТО. За сутки погиб один украинский военный Фото: ЕРА Один украинский военный погиб, еще один ранен – его госпитализировали.На донецком направлении боевики вели обстрелы из 120-ти и 88-ми миллиметровых минометов в районе Опытного, Лебединского, Широкино, Песок и Талаковке.Позиции ВСУ в районе Авдеевки, Богдановки и Новотроицкого обстреляли из гранатометов.На луганском направлении зафиксировали только два обстрела – в Новогородском и Троицком. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1899960013348129 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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