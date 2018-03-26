Андрей Головачев

Высокомерие, с которым Д. Трамп постоянно делает заявления в отношении Китая, говорит о том, что его представления о той роли , которую США играют в мировой экономике, явно устарели и не соответствую действительности. Складывается чувство что в голове у 70- летнего Трампа до сих сохранился образ Америки времен его молодости, когда доля США в мировой экономике составляла 40%. Но с тех пор многое изменилось, и доля США сейчас не превышает 25%.

Многие аналитики, и конечно в первую очередь сам Трамп, считают, что Китай ожидают тяжелые времена после того, США объявили о введение пошлин на весь его импорт именно потому, что Китай имеет торговый профицит с Америкой в размере 375 млрд долл.

Однако серьезных проблем у Китая не возникнет, потому что США уже не играют той огромной роли в экспорте Китая, которую они играли, скажем в начале 2000-х.

Посмотрим на свежие данные экспорта из Китая за январь 2018г.

Всего: 200 491 млн долл 100 %



Азия : 96 779 48.27 %



Европа : 38 972 19.44 %



Африка: 8 314 4.15 %



Лат Америка : 11 413 5.7 %



США: 37 582 18.74%

Итак, доля США в экспорте Китая составляет 18.75%.

Доля приличная, но не критичная. Высокими барьерами США смогут понизить импорт Китая не более, чем 30%.

Это абсолютный максимум и в реальности скорее только будет меньше. Это приведет к снижению китайского экспорта на 10-11 млрд в месяц. Сумма существенная, но не критичная для Китая который сможет ее постепенно компенсировать на других рынках.

Но есть другой более важный фактор, который многие упускают из вида.

Приблизительно половина только китайского экспорта в США - это обычные сборки из комплектующих, который Китай закупает главным образом в тех же США, а также в Японии и Южной Корее, с которыми Поднебесная, кстати, имеет торговый недостаток.

Добавленная стоимость Китая в таких сборках, как например на iPhone, в виде труда и капитала составляет, буквально, несколько процентов.

Поэтому падение китайского экспорта в США в результате введения тарифов ударит в первую очередь по верным союзникам США,- Японии и Южной Корее, а не по Китаю. Реальные потери в торговом балансе для Китая в случае даже введения 45% пошлин составят не более 5-6 млрд долл в месяц.

Сумма явно не критичная для Китая, который при этом введет ответные заградительные пошлины и выравняет свой баланс.

Спокойная и преисполненная достоинства реакция Китая на истерику Трампа и его угрозы начать торговую войну как раз и объясняется понимаем того, что в одиночку США уже не смогут экономически задавить Китай.

Для этого им надо подключать к своим усилиям ЕС с их долей почти в 20% в экспорте Китая.

Но само имя Трампа вызывает идиосинкразию у европейских лидеров и никто из них не пойдет на торговую войну с Китаем ради удовлетворения амбиций явно неуравновешенного и непрогнозируемого американского президента.

В своей глупой торговой войне против Китая Трапм в конце концов проиграет, потому что пошлины на 1300 китайских товаров вызовут общее повышение цен и снижение продаж у многих компаний.

Это ударит по фондовому рынку ( уже бьет!!) и вызовет цепную реакцию, которую Трамп вряд ли переживет.

Ставший недавно пожизненный президентом Китая Си Дзянпин спокойно переждет пока Америка не разберется со своим несчастьем.

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