Чем отличаются нынешние депутаты Верховной Рады от депутатов, работавших в парламенте первого созыва, кто положил начало торговле портфелями и голосами в Раде, когда Виктор Янукович начал терять связь с реальностью и почему Украине необходимо отказаться от Минских соглашений. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал прежний премьер-министр Украины, экс-секретарь СНБО Анатолий Кинах. Кинах: Украина должна жестко поставить вопрос о введении миротворческих сил на всю оккупированную территорию Фото: Владимир Гонтарь / УНИАН Алеся БАЦМАН Главный редактор Когда Кучма внес кандидатуру Лазаренко в Раду для назначения премьер-министром, я увидел первые ростки грязной торговли портфелями и голосами – Искренне приветствую.– Наоборот! Сейчас как раз улыбаюсь.– Ну, во-первых, я очень оберегаю свой внутренний мир, пускаю туда только тех, кому доверяю, кого люблю. Но я совершенно согласен: как бы ни было тяжело – нужно улыбаться. И я, с учетом вашего совета, буду улыбаться чаще. Хотя это тяжело, наблюдая, что происходит…– В том числе и это. Тогда даже намека не было…– Началось это тогда, когда в правительство назначался Павел Лазаренко. Мы с ним были очень хорошо знакомы, на то время мы были самыми молодыми губернаторами в Украине. Он был представителем президента в Днепропетровской области, я – в Николаевской. Я ему, кстати, тогда часто говорил во время неформального общения: "Павел, тебя погубит твое провинциальное жлобство". Когда Кучма внес кандидатуру Лазаренко в Верховную Раду для назначения премьер-министром, тогда я увидел первые ростки той грязной торговли портфелями, голосами…– Тогда за два–три дня через кабинет Павла Лазаренко прошло, по нашим подсчетам, порядка 250–270 депутатов. С каждым он разговаривал, что-то обещал, договаривался… И потом он был назначен, если не ошибаюсь, конституционным большинством голосов.– …я на тот момент работал вице-премьер-министром по вопросам промышленности, энергетики, и когда Лазаренко был назначен в правительство таким, мягко говоря, "методом", я пришел к Кучме и сказал, что отказываюсь работать с Лазаренко…Государственная служба и личная преданность – это абсолютно противоположные вещи – Не то что вспомнит…– Это отдельная тема… Я не люблю давать людям оценки, когда их нет рядом. С одной стороны, это проблема для государства, непременно, с другой – это его трагедия, потому что сам по себе он очень талантливая личность… Но, к сожалению, его провинциальное жлобство взяло верх… плюс отношение к людям (надеюсь, что жизнь его чему-то научила, и сейчас он изменился)… он рассматривал людей по категориям: или ты раб, или ты враг. Если ты не подчиняешься, значит, ты враг… И все это нанесло громадный убыток и Украине, и ему…– Я думаю, речь не о политиках, речь о системе. И это намного серьезнее и трагичнее. Не хочу идеализировать: во все периоды было много проблем, но в таких масштабах использовать власть как средство решения частных вопросов (будь то обогащение, доступ к ресурсам или должность) – такого не было никогда. Это очень серьезно, потому что кадровая политика базируется совершенно не на тех факторах… Помню, через несколько дней после инаугурации президента Порошенко, с которым мы знакомы очень давно, я разговаривал с ним один на один и сказал следующее: "Я выражаю не только свое мнение, Петр Алексеевич, мы понимаем, что ты возглавил государство настолько обескровленное, находящееся в таком состоянии, в каком оно не было ни при одном твоем коллеге-президенте, следовательно мы очень заинтересованы в успехе. Чтобы твой личный успех обязательно был успехом государства. И мы готовы подставить тебе плечо".Первый шаг, который я ему посоветовал сделать: "Давай подготовим приказ, условное название – "Усовершенствование кадровой политики", мы тебе поможем. Чтобы ты, избранный в первом туре, имеющий огромное доверие, в этом указе четко сформулировал, что кадровая вертикаль формируется не по принципу личной преданности, не по партийным квотам, не по беготне вокруг ресурсов или поиску врагов, а на основе государственнических позиций того, кто претендует на должность, профессиональности, опыта, знаний, понимания персональной ответственности перед государством и людьми"… И если кадровая вертикаль будет строиться на этих принципах…– Об этом я и говорю. У нас не было противоречий. Мы начали подготовку, но через несколько дней пошли первые кадровые решения – и я понял, что этот разговор был совершенно не воспринят.– Нет. Он знал, что я по таким правилам не играю.– Нет. Это мой принцип: я считаю, что не человек должна бегать за должностью, а должность за человеком. И работать надо не ради статуса, а для того чтобы свои опыт и знания превратить в результат, необходимый государству. Я ни одному президенту не предлагал себя в качестве исполнителя или чиновника. Фото: uspp.ua – Я абсолютно не признаю (и уверен, что это правильно) и не буду признавать позицию на государственной службе – министра, вице-премьера, не важно, – которая опирается на принцип личной преданности. Государственная служба и личная преданность – это абсолютно противоположные вещи. Когда я принимал в свое правительство министра или вице-премьера, первое, что я ему говорил: "Уважамый, ты назначен в высший исполнительный орган государства – Кабинет Министров Украины. Выше уже нет. С момента назначения ты должен забыть фамилию олигарха, название партии или фракции"…Я считал Януковича несколько провинциальным. У него был шанс совершенствоваться, который он, к сожалению, не использовал – А по-другому не должно быть!– Скажем так, в первую очередь я его видел несколько провинциальным, с точки зрения глубины процессов в государстве, приоритетов, персональной ответственности и так далее. У него был шанс совершенствоваться, который он, к сожалению, не использовал.– Наверное, это было уже во время его президентства. Я, кстати, за время его президентства ни разу не был в его кабинете. Осознанно. Хотя возможности были. Для меня переломным стал момент, по-моему, в 2011 году: анализируя ситуацию в секторе безопасности, особенно в оборонно-промышленном комплексе, я ему сказал, что мы теряем составляющие оборонной дееспособности и теряем, особенно с элементами деиндустриализации, часть нашего ОПК. Я посмотрел на его реакцию: вроде он что-то понял.Мы договорились, что он издает приказ, создается специальная комиссия, которая готовит предложения для Совета национальной безопасности и обороны по реформированию и развитию оборонно-промышленного комплекса Украины. Я дал согласие и возглавил эту комиссию. Мы собрали лучших специалистов в стране, подготовили системный проект решения СНБО. Его реализация была рассчитана примерно на два–три года, он касался всех составляющих, начиная с системы управления оборонно-промышленным комплексом, аудита, выхода на целевые программы, создания вертикально интегрированных структур, особенно по таким направлениям, как бронетехника, высокоточное оружие, системы связи. Мы планировали уже в сентябре рассматривать этот пакет на заседании Совета нацбезопасности.Проходит время – заседание Совета безопасности не созывается. И потом из этого пакета предложений, который наработали (подчеркиваю, без рекламы или саморекламы) лучшие специалисты в Украине, появляется приказ президента Януковича о создании так называемого государственного концерна "Укроборонпром". Из его общей системы понятно, что это было сделано не для развития, а для того, чтобы собрать вместе предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые демонстрируют какую-то экономическую активность. Я тогда понял, что он, к сожалению, так и не вышел на тот уровень, который соответствует статусу главнокомандующего или президента Украины.Кстати, для президентов, с которыми я работал (а я работал со всеми), было два теста: первый – как президент занимается и насколько он эффективен в секторе национальной безопасности по всем составляющим (нацбезопасность сейчас, к сожалению, воспринимается узко, в оборонном секторе, а национальная безопасность – это и экологическая, и демографическая, и экономическая); второй тест – как президент относится к демографической ситуации и здоровью граждан.– (Улыбается.) К сожалению, ни один из них в полной мере не прошел этот тест… И тогда я понял, что [Янукович] – в теплой ванне и явно не соответствует своему статусу.– Тут много факторов: и то, что он как личность остановился в своем развитии, и теплая ванна, в которой он в последние два–три года находился, теряя связь с реальностью, и, непременно, то, что я называю "хватательные инстинкты", – стремление быть олигархом №1 в Украине, в том числе благодаря Семье, в которую входили не только родственники по крови, но и окружение, которое выполняло задания по обогащению. Однозначно, это привело нашу страну к серьезным и трагическим последствиям.Евромайдан – это очень неоднозначное явление – Евромайдан – это очень неоднозначное явление. Я однозначно поддерживал и поддерживаю порыв людей, особенно на первом этапе, которые добивались, чтобы наше государство сделало свой цивилизационный выбор и необратимо интегрировалось в мир, в первую очередь на современных стандартах, начиная с верховенства права, свободы слова, защиты прав человека, качества жизни людей. Но в дальнейшем это превратило Украину в полигон, на котором соревновались глобальные геополитические интересы. И сегодня мы ощущаем, какие серьезные потери мы несем в связи с тем, что Украина теряла свою субъектность (не только во время Евромайдана, эта тенденция была и перед Евромайданом)…– Частично. Не очень интересно…– Он превратился в марионетку. Думаю, что он высказывает не свои собственные мысли.– Суд, независимо от фамилий (будь это Янукович или кто-то другой), я уверен, должен проходить по стандартам, которые мы декларируем: стремление быть правовой, демократической европейской страной. То, что в суде есть довольно большая политическая составляющая, – это понятно. Я надеюсь, что все – и сторона обвинения, и защитники, – понимая свою ответственность, будут действовать жестко по принципу верховенства права. Каким будет окончательное решение? Тяжело комментировать… Но это должно быть решение, которое будет опираться на принцип верховенства права и равенства всех граждан перед законом.– Думаю, однозначно нет. И это не только ситуация с Медведчуком. Это касается Минских соглашений в целом (как Минска-1, так и Минска-2). К сожалению, при всем уважении к людям, которые принимают участие в этом процессе, – они не соответствуют требованиям и полномочиям, которые зафиксированы, в том числе и в законодательстве Украины, с точки зрения международных переговоров и подписания тех или иных соглашений. Те же Минские соглашения, по сути, не прошли никакой процедуры, требуемой законодательством и Конституцией, включая ратификацию в парламенте…Вспоминая тот период, могу сказать, что было стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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