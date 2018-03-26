По данным издания NEWS-R, владелицу торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово Надежду Судденок задержали как подозреваемую. СМИ сообщили о задержании владелицы торгового центра Фото: ЕРА По данным издания, Надежда Судденок задержана как подозреваемая. Ранее Судденок была депутатом от провластной партии "Единая Россия", отмечает NEWS-R.Пожар в торговом центре в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Местные власти заявили, что, по предварительной информации, пожар возник в детской батутной комнате и его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.По данным МЧС РФ, в результате пожара погибли 48 человек. 12 пострадавших остаются в больнице, еще 36 отправлены на амбулаторное лечение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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