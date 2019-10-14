После беседы с Зеленским премьер-министр Гончарук решил написать "оправдательную записку" у себя в Фейсбуке.

Месседж публикации такой: я пришел на мероприятие, чтобы поблагодарить наших ветеранов и поговорить о наболевшем.

По его словам, он не заявлял об участии в этом мероприятии, так как не хотел делать из этого публичный кейс.

Премьер играет роль "глупца", который якобы не понимает, что в 21 веке у каждого есть телефон и что фотография его на сцене данного мероприятия может быть воспринято обществом неоднозначно.

Встречу с ветеранами можно было провести где угодно, даже у себя в кабинете или устроить праздничный стол для них за счет правительства и это бы не вызвало такого бурного обсуждения и негативной реакции от части общества.

Если Премьер-министр не может просчитать на 2 шага вперед реакцию на свои действия, то, как он может принимать законопроекты, которые надо просчитывать на 200-300 шагов вперед.

Источники из Офиса Президента сообщали , что Зеленский высказал устный выговор премьер-министру Гончаруку, который появился вчера на концерте "Сокира Перуна".

Зеленский был очень зол на этот поступок Гончарука, который таким действием подставил президента, подливает масла в "идеологический огонь". Зеленский пытается обходить все острые идеологические вопросы, делая выговор на экономике и достижения мира, а его команда наоборот втаскивает его в эти скандалы.

А вот что сказал премьер Гончарук со сцены, посетив концерт неонацистов:

"Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Для того, чтобы Украина становилась сильнее. Мы очень хотим, чтобы наша страна стала по-настоящему сильной. Чтобы у нас были ресурсы финансировать нашу армию, наших девушек и парней, которые каждый день жертвуют своей жизнью, частью своего времени, чтобы у остальной Украины была возможность нормально жить в мирной и успешной Украины... Спасибо вам и празднуйте! Вы очень крутые!"

После скандального появления премьер-министра Украины Алексея Гончарука на акции с участием ультраправой рок-группы "Сокира Перуна ", партия "Оппозиционная платформа За жизнь" выступила с заявлением, в котором потребовала его отставки.

Об этом передает пресс-служба партии.

"Выступление премьер-министра Украины Алексея Гончарука на концерте нацистской группы "Сокира Перуна", открыто демонстрирующей фашистскую символику, - это либо трусость в преддверии праворадикальных антиправительственных акций, либо демонстрация приверженности премьера Гончарука нацистским идеям.

В любом случае такой премьер стране не нужен и должен быть отправлен в отставку. Нынешняя власть Зеленского - Гончарука уже заявила, что намерена душить малый и средний бизнес новыми налогами, продолжать политику тарифного геноцида, распродать украинскую землю, стратегические предприятия и обслуживать интересы МВФ. Зеленский и Гончарук не способны принести мир в Украину и своими выступлениями перед фашистами, заигрыванием с радикалами и экстремистами раздают индульгенции на совершение новых преступлений, таких как "дело Стерненко". Откровенно пронацистские взгляды и действия премьера Гончарука - сигнал о гарантиях неприкосновенности для преступников и нацистов-радикалов и одновременно сигнал для всех международных партнеров Украины, включая МВФ, США, ЕС и фонд Сороса, об истинном содержании нынешней украинской Зе-власти. За неуважение к украинскому народу, победившему фашизм в Великой Отечественной войне, саботаж мирного процесса на Донбассе, демонстрацию поддержки фашистских национал-радикальных организаций "Оппозиционная платформа-За жизнь" требует немедленной отставки премьера", - говорится в заявленнии партии.

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