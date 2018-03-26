Отношения Москвы и Вашингтона не должны стать заложниками "явно срежиссированных сценариев", заявили в пресс-службе посольства России в США. По данным Bloomberg, американский президент Дональд Трамп может выслать из страны десятки российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Следствие выяснило, что во время покушения на Скрипаля использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок" Фото: ЕРА "В последние дни американские СМИ по предложению русофобских кругов в Вашингтоне запустили еще одну крупномасштабную антироссийскую кампанию. Даже без намека на доказательства утверждается, что Москва стоит за отравлением российских граждан – бывшего британского агента Сергея Скрипаля (осужденного в Москве на 13 лет, отбывшего 5 лет, проживающего в Англии с 2010 года) и его дочери Юлии. Расследование еще продолжается, но они уже возложили всю вину на РФ", – сказано в сообщении.Отмечается, что окончательные выводы должна сделать Организация по запрещению химического оружия."Все это абсурдно… Более того, они предлагают наказать Россию. Теперь крайне важно спокойно и профессионально добраться до истоков трагедии, придумать совместные шаги, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. В этой ситуации мы видим уникальную возможность для администрации Вашингтона как союзника номер один Даунинг-стрит. В эти трудные дни младший партнер требует помощи и руководства, основанных на мудрой сдержанности больше, чем когда-либо", – продолжили в посольстве.В дипведомстве подчеркнули, что "каждый выпад против нас будет парирован", а "каждое предложение "наказать Россию" – это предложение нанести вред себе самому"."У Белого дома все еще есть время, чтобы предотвратить негативные последствия этой фейковой истории, чтобы оставить хотя немного позитивных моментов в российско-американских отношениях. Отношения РФ и США многослойны. От этого зависит стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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