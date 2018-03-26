В российском Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта вспыхнул пожар, в результате которого погибли 48 человек. Телеканал НТВ опубликовал в Twitter видео, в котором, предположительно, посетители ТЦ "Зимняя вишня" пытаются выбраться из здания, охваченного огнем. | По данным МЧС РФ, в результате пожара погибли 48 человек. 12 пострадавших остаются в больнице, еще 36 отправлены на амбулаторное лечение Фото: mchs.gov.ru Пожар в торговом центре в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Местные власти заявили, что, по предварительной информации, пожар возник в детской батутной комнате и его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По данным МЧС РФ, в результате пожара погибли 48 человек. 12 пострадавших остаются в больнице, еще 36 отправлены на амбулаторное лечение.видео Еще одно страшное видео из горящего ТЦ в Кемерово. Заблокированные на лестнице люди пытаются выбраться из огненной ловушки. Удалось ли им спастись, неизвестно pic.twitter.com/03MyGXq2tm — НТВ (@ntvru) 25 марта 2018 г. Фото: НТВ / Twitter Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки результате еще видео погибли кемерово Теги: мир