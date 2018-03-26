Помещения двух кинотеатров во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове обрушились. Об этом сообщил докладчик на селекторном совещании под руководством главы МЧС России Владимира Пучкова.

"Разведка на четвертом этаже показала, что два из трех кинозалов в настоящее время "ушли" на третий этаж", — сказал докладчик.

Трансляцию совещанию вел телеканал "Россия 24".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли более 50 человек.

Жертвами пожара в кемеровском торговом центре стали 53 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

"В районе кинотеатра обнаружены тела ещё пяти погибших. Общее число погибших составляет 53 человека", — сказал представитель штаба.

Таким образом, без вести пропавшими числятся 11 человек.

В свою очередь источник Интерфакс сообщил о гибели 55 человек.

"Продолжается разбор завалов на третьем и четвёртом этажах. Обнаружены тела 55 погибших", — сказал он.

Спасатели пробились в недоступный ранее кинозал ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, но не обнаружили пропавших без вести, сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Проверены все кинозалы. Людей не обнаружено", – передает "Интерфакс" слова источника.

Он уточнил, что входные двери кинозала не были заблокированы, а на месте третьего кинозала обрушились перекрытия, и, вероятно, тела погибших находятся под завалами.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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