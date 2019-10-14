Андрей Головачев

Практически вся мифология украинского государства так или иначе выстроена вокруг истории казачества. Казачества, как создателя украинского государства, как борцов за независимость и все такое.

Сегодня мы как раз и отмечаем этот миф, потому что Кучма своим указом в 1999 г. постановил что в день Покрова Пресвятой Богородицы "шанувати козацтво".

Президент Порошенко прилепил к этой дате еще и день защитников Отечества.

Ну, а симпатики УПА традиционно в этот день отмечают ее рождение. Такая вот праздничная солянка.

Характерная, кстати, для того хаоса, который твориться сейчас в наших головах.

Но вернемся к славетным казакам, создателям и защитникам украинской государственности.

Этот миф был создан украинскими историками, которые выполняли и продолжают выполнять обыкновенный политический заказ и их труды никакого отношения к исторический науке не имеют. Обычная конъюнктура.

Историю казачества имеет смысл изучать только по трудам зарубежных историков.

Пожалуй, наиболее авторитетным специалистом по этому вопросу является английский историк Сергей Плохий.

В своих трудах Плохий часто утверждает что казачество - это было сложное в этническом отношении военизированное образование, которое имело непростые отношения с местным населением.

Плохий часто подчеркивает, что как только казаки осознали себя самостоятельной элитой, то один из экзотических шагов, которые они тут же предприняли, — это попытка вывести свою казачью родословную из хазарского каганата, что во многом было копированием сарматского мифа.

Т.е. мы, казаки, другие, наше происхождение другое, наше элитное положение опирается на наши ЗАВОЕВАНИЯ(!) местного населения силой оружия.

Вот такие вот украинцы!

Казаки во главе с Хмельницким, конечно, не создали никакого украинского государства. Скорее наоборот.

Именно казачество несвязанное кровно со своим местным населением, обладая вооруженной силой, постоянно выступало как инородная, часто эгоистическая и конъюнктурная контрсила, не позволяющая создать независимое государство.

Пределом мечтаний такого военизированного формирования как казачества всегда было либо заключение военного союза, либо поиск выгодных вассальных отношений.

Что собственно казаки и делали всю свою историю до тех пор пока гетманщина охотно не отказалась от своего статуса, казаки получили дворянство в российской империи и казачество, как, феномен, прекратило свое существование.



Это что касается левобережной части казачества. Им повезло больше. Те кто подались в польском направлении быстро получили ужасную руину и исчезли как социальный феномен.

История казачества - это лишь история казачества, как социального феномена. Не более того.

Привязывать казачество к созданию первой украинской государственности - это обыкновенный миф.

Причем миф, который серьезно затрудняет понимание реальной истории.