Спасатели в условиях экстремально высоких температур продолжают разбор завалов в торговом центре в российском Кемерово, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ. 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" вспыхнул пожар, погибли минимум 53 человека. Пожар в торговом центре в Кемерово вспыхнул 25 марта Фото: ЕРА "В 19.12 25 марта 2018 года пожар локализован на площади 1600 квадратных метров. В 23.07 25 марта 2018-го – ликвидация открытого горения. Продолжается проливка отдельных очагов, проводится разбор завалов обрушившихся частей знания. Работы проводятся в условиях экстремально высоких температур, практически нулевой видимости и будут далее продолжаться в круглосуточном режиме... Всего к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечена группировка сил и средств в количестве более 670 человек и 130 единиц техники, из них от МЧС России – более 550 человек и 92 единиц техники, в том числе два воздушных судна", – сказано в сообщении.Пожар в торговом центре в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате, его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем. "Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.В Следственном комитете России заявили, что в результате пожара погибли 53 человека. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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