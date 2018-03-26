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Во Франции две лыжницы погибли из-за схода лавины
26.03.2018 08:30
Во Франции две лыжницы погибли из-за схода лавины
Мужчине, который их сопровождал, удалось спастись
Во Франции в результате схода лавины в коммуне Модан погибли два лыжницы.
Во Франции две лыжницы погибли из-за схода лавины Фото: EPA

Об этом сообщает Enca .

"Лавина сошла в воскресенье примерно в 17:30 по местному времени и забрала их, когда они были на высоте 2,7 тыс. Метров", - говорится в сообщении.

В результате погибли две женщины 57 и 58 лет. Мужчине, который их сопровождал, удалось спастись. Он безуспешно пытался найти их, прежде чем спуститься с горы, чтобы поднять тревогу.

Напомним, в начале марта во Франции четыре человека погибли в результате схода лавины в департаменте Приморские Альпы на юго-востоке страны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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