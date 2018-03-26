У консульства Польши в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 60 около 23:30 в воскресенье, 25 марта, случилась драка. Об этом сообщает "Обозреватель", корреспондент которого стал свидетелем инцидента.

Трое неизвестных людей, предположительно граждан Беларуси, подошли к охраннику консульства.

Один из них плюнул в лицо охраннику и сбежал. С остальными началась драка.

В итоге два человека были задержаны прибывшей полицией.

Журналисты обратились в посольство Польши и киевскую полицию за разъяснениями, однако там пока не комментируют происшествие.

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