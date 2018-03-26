Сводка Новостей
- Эрдоган заявил о начале операции на северо-западе Ирака
- Беременная Джамала показала живот в облегающем платье
- Во Львовской области в ДТП погиб комиссар военкомата
- Tattooed In Reverse. Кортни Лав снялась в клипе Мерилина Мэнсона. Видео
- Следком РФ сообщил о задержании четырех человек в связи с пожаром в Кемерово
|В сотрудника консульства Польши в Киеве плюнули неизвестные
|26.03.2018 08:31
|
У консульства Польши в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 60 около 23:30 в воскресенье, 25 марта, случилась драка. Об этом сообщает "Обозреватель", корреспондент которого стал свидетелем инцидента.
Трое неизвестных людей, предположительно граждан Беларуси, подошли к охраннику консульства.
Один из них плюнул в лицо охраннику и сбежал. С остальными началась драка.
В итоге два человека были задержаны прибывшей полицией.
Журналисты обратились в посольство Польши и киевскую полицию за разъяснениями, однако там пока не комментируют происшествие.
Поделитесь статьей с друзьями