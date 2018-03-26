Сводка Новостей
- Эрдоган заявил о начале операции на северо-западе Ирака
- Беременная Джамала показала живот в облегающем платье
- Во Львовской области в ДТП погиб комиссар военкомата
- Tattooed In Reverse. Кортни Лав снялась в клипе Мерилина Мэнсона. Видео
- Следком РФ сообщил о задержании четырех человек в связи с пожаром в Кемерово
|Пожар в Кемерово: число погибших возросло до 48 человек
|26.03.2018 08:38
|
огонь ликвидировалиКоличество погибших в результате пожара в российском Кемерово выросла до 48, без вести пропавшими считают менее 30 человек.
Фото: ria.ru
Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" удалось ликвидировать, пока начался разбор завалов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.
"На месте пожара в районе кинотеатра обнаружены тела еще 11 погибших. Таким образом, подтверждена гибель 48 человек" , - сказал представитель оперативного штаба, а также добавил:
"Пожар потушили, начался сплошной разбор завалов, дым над ТЦ практически исчез. Пожарные проливают водой тлеющие конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания" , - отметили в штабе.
Напомним, 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.
С горящего здания были спасены 20 человек , еще 200 эвакуированы.