Российская телеведущая Ксения Собчак поделилась фото, на котором запечатлена полуобнаженной, будучи беременной. Собчак: Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Фото: xenia_sobchak / Instagram Снимок она разместила в Instagram."Совсем недавно было так! А вчера был День воды!" – отметила она в посте от 23 марта. Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года - с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днём воды - этот "праздник" широкомасштабно отмечают в России. Инициативу президента компании ENHEL Group @yulia.enhel, которая знает пожалуй все о качестве воды, поддержали очень многие звёзды и компании мирового уровня различными активностями - чтобы привлечь как можно больше людей, напомнить им о том как важна качественная вода. В буквальном смысле ребята реконструируют как вода может спасти жизнь - на примере аппаратов по обогащению воды для благотворительного аукциона. До конца сегодняшнего дня ещё продлится #sosgiveaway на странице у Лены @lenaperminova - любой желающий может перевести 250 рублей и более в помощь девочке Виталии и поучаствовать в розыгрыше подарков от @enhel * official ! Я за, а Вы? #важнакаждая * Публикация от Ксения Собчак (@xenia * sobchak) 23 Мар 2018 в 10:08 PDT Сына Платона Собчак родила 8 ноября 2016 года.Отец ребенка – супруг Собчак, актер Максим Виторган.Ранее Виторган обнародовал фото с сыном Платоном, на котором запечатлено, как он держит ребенка за ногу вниз головой.Для Виторгана брак с Собчак – третий.От брака с актрисой Викторией Верберг у него есть сын Даниил и дочь Полина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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