В Дрогобыче Львовской области водитель BMW с литовской регистрацией
выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Daewoo
Lanos, которым управлял 52-летний военком. Военком погиб в ДТП
Фото: pixabay.com Инцидент произошел около 20.30 в
Дрогобыче. "33-летний водитель автомобиля BMW с литовской
регистрацией выехал на полосу встречного движения и врезался в
автомобиль Daewoo Lanos, которым управлял 52-летний
военком", – сообщили в ОГА.Военком скончался на месте от
полученных травм. Водителя BMW доставили в больницу с закрытой
черепно-мозговой травмой и переломом ноги. После оказания медпомощи
его отпустили домой.
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