В Дрогобыче Львовской области водитель BMW с литовской регистрацией выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Daewoo Lanos, которым управлял 52-летний военком. Военком погиб в ДТП Фото: pixabay.com Инцидент произошел около 20.30 в Дрогобыче. "33-летний водитель автомобиля BMW с литовской регистрацией выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Daewoo Lanos, которым управлял 52-летний военком", – сообщили в ОГА.Военком скончался на месте от полученных травм. Водителя BMW доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги. После оказания медпомощи его отпустили домой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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