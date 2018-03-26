Сводка Новостей
- Эрдоган заявил о начале операции на северо-западе Ирака
- Беременная Джамала показала живот в облегающем платье
- Во Львовской области в ДТП погиб комиссар военкомата
- Tattooed In Reverse. Кортни Лав снялась в клипе Мерилина Мэнсона. Видео
- Следком РФ сообщил о задержании четырех человек в связи с пожаром в Кемерово
|Беременная Джамала показала живот в облегающем платье
|26.03.2018 09:17
|
Всё серьёзно. Сегодня вторая часть "батлов" @goloskrainy * official @1plus1 * ua. Очень страшно, очень сложно.А кто сказал что будет легко ? * 21:00 #командаджамали @aleksey.ankhimov #photo #юрийжуйков #dress @novikova.lily #make @leragornostay #hairПубликация от Jamala (@jamalajaaa) 25 Мар 2018 в 7:13 PDT
29 ноября 2017 года певица рассказала о беременности.В пресс-службе певицы ТСН сообщили, что Джамала родит первого ребенка весной 2018 года. Отмечается, что на момент съемок шоу "Голос країни 8" Джамала уже была беременна.26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова.В 2016 году она победила на песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".
Поделитесь статьей с друзьями