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Эрдоган заявил о начале операции на северо-западе Ирака
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26.03.2018 09:25
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале операции в
районе иракского города Синджар. Туда уже зашли вооруженные силы
Ирака. Эрдоган не уточнил подробностей операции в Ираке Фото: EPA
По словам турецкого лидера, "операция там стартовала, борьба идет
как внешняя, так и внутренняя".При этом Эрдоган не уточнил других
подробностей.Агентство "Анадолу" сообщает 26 марта, что в район
Синджар провинции Мосул Ирака были введены вооруженные силы этой
страны.Ранее этот район частично покинули отряды "Рабочей партии
Курдистана".Представитель Командования совместными операциями армии
Ирака, генерал-майор Яхья Расул заявил "Анадолу", что армейские
части обеспечены тяжелым вооружением.18 марта турецкие войска в
рамках военной операции "Оливковая ветвь" взяли вместе с отрядами
сирийской оппозиции город Африн в Сирии.Турция начала военную
операцию "Оливковая ветвь" 20 января. 23 января министр
обороны США Джеймс Мэттис заявил, что военные действия Турции
против курдов на северо-западе Сирии отвлекают от
международных усилий, направленных на уничтожение террористической
группировки "Исламское государство".Курды, численность которых
на сегодняшний день достигает 30 млн человек, проживают на
территории Турции, Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение
только ХХ века они пытались обрести национальную
независимость. Турецкие власти считают создание курдского
государства или автономии недопустимым. Рабочая партия Курдистана в
Турции внесена в список террористических организаций.
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