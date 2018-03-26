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"Мужской разговор!".Собчак показала новый снимок мужа и сына
26.03.2018 09:33
Российская телеведущая Ксения Собчак показала совместное фото мужа, актера Максима Виторгана, и сына Платона. Собчак поделилась семейным снимком Фото: xenia_sobchak / Instagram Видео она разместила в Instagram."Мужской разговор!" – написала она.

Мужской разговор!

Публикация от Ксения Собчак (@xenia * sobchak) 24 Мар 2018 в 6:37 PDT
Сына Платона Собчак родила 8 ноября 2016 года.Для Виторгана брак с Собчак – третий.От брака с актрисой Викторией Верберг у него есть сын Даниил и дочь Полина.

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