Правоохранители нашли живыми троих детей, парня и девушку, которые считались пропавшими без вести после пожара в российском Кемерово. Жертвами пожара стали минимум 53 человека Фото: ЕРА "Сотрудники уголовного розыска продолжают работу по розыску без вести пропавших граждан. К настоящему моменту полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли живыми 5 из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека. Как выяснилось, они не находились на месте трагедии", – сказано в сообщении.Пожар в торговом центре в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате, его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем. "Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ. Задержаны четыре человека.В СК РФ подтвердили гибель в пожаре 53 человек. СМИ сообщают по меньшей мере о 55 жертвах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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