|Волочкова с бубном станцевала под пение своего жениха
|26.03.2018 09:49
|
Танцуем и поем с Мишаней @laginru в @fortepianokaraoke * #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна #мишаняПубликация от Анастасия Волочкова (@volochkova * art) 25 Мар 2018 в 1:36 PDT
По словам инсайдера, Логинов – программист из Иркутска, не имеющий "ни копейки за душой".Российская танцовщица Анастасия Волочкова ранее обвинила бывшего любовника, бизнесмена Чермена Дзотова, в публикации ее интимных снимков. Недавно оназаявила, что простит Дзотова, если он заплатит ей $10 млн.
Поделитесь статьей с друзьями