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Волочкова с бубном станцевала под пение своего жениха
26.03.2018 09:49
Российская танцовщица Анастасия Волочкова показала, как в караоке-баре провела досуг с женихом, Михаилом Логиновым. Волочкова: Танцуем и поем с Мишаней Фото: volochkova_art / Instagram Видео балерина опубликовала в Instagram."Танцуем и поем с Мишаней", – написала она.

Танцуем и поем с Мишаней @laginru в @fortepianokaraoke * #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна #мишаня

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova * art) 25 Мар 2018 в 1:36 PDT
По словам инсайдера, Логинов – программист из Иркутска, не имеющий "ни копейки за душой".Российская танцовщица Анастасия Волочкова ранее обвинила бывшего любовника, бизнесмена Чермена Дзотова, в публикации ее интимных снимков. Недавно оназаявила, что простит Дзотова, если он заплатит ей $10 млн.

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