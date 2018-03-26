Во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово люди прыгали из окон, чтобы спастись от пламени. Видео опубликовано на канале Йошкин Кот в YouTube. По данным Следственного комитета России, в результате пожара погибли 53 человека. | В результате пожара, по официальным данным, погибли 53 человека Скриншот: Йошкин Кот / YouTube Пожар в торговом центре в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате, его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем. "Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ. Задержаны четыре человека.В СК РФ подтвердили гибель в пожаре 53 человек. СМИ сообщают по меньшей мере о 55 жертвах.видео Видео: Йошкин Кот / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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