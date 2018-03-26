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"Это симбиоз". Песков рассказал о "новом Путине"
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26.03.2018 10:37
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Приоритетом для президента РФ Владимира Путина являются внутренние
дела, а не ситуация на международной арене, заявил его
пресс-секретарь Дмитрий Песков. Песков: Путин уже часто
доказывал, что он не популист Фото: ЕРА "Новый Путин – это симбиоз
Путина, которого мы все знаем и вокруг которого мы
объединяемся, и плюс Путин, который понимает, что нам нужно
в будущем, у которого видение. У него же
видение гораздо более широкое, чем у обычного избирателя.
Собственно, поэтому его и поддерживают. Люди знают: если
Путин говорит, что ему понятно, куда идти и как идти, то он не
бросает слов на ветер. Путин уже часто доказывал, что он не
популист", – отметил он.Песков добавил, что приоритетом для
президента являются внутренние дела, а не ситуация на международной
арене.18 марта – в годовщину аннексии Крыма – в
РФ прошли президентские выборы.По итогам подсчета 100% бюллетеней
победу на выборах президента РФ одержал Путин, которого
поддержали 76,69% избирателей.Он впервые был избран президентом
РФ 26 марта 2000 года. Путин переизбирался на пост главы
государства в 2004-м и 2012 годах. Согласно
конституции России, президентскую должность можно занимать не более
двух сроков подряд.
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