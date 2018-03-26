Приоритетом для президента РФ Владимира Путина являются внутренние дела, а не ситуация на международной арене, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Песков: Путин уже часто доказывал, что он не популист Фото: ЕРА "Новый Путин – это симбиоз Путина, которого мы все знаем и вокруг которого мы объединяемся, и плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем, у которого видение. У него же видение гораздо более широкое, чем у обычного избирателя. Собственно, поэтому его и поддерживают. Люди знают: если Путин говорит, что ему понятно, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер. Путин уже часто доказывал, что он не популист", – отметил он.Песков добавил, что приоритетом для президента являются внутренние дела, а не ситуация на международной арене.18 марта – в годовщину аннексии Крыма – в РФ прошли президентские выборы.По итогам подсчета 100% бюллетеней победу на выборах президента РФ одержал Путин, которого поддержали 76,69% избирателей.Он впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Путин переизбирался на пост главы государства в 2004-м и 2012 годах. Согласно конституции России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков подряд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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