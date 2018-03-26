Задержанному Федеральной службой безопасности РФ в Крыму украинцу грозит до семи лет лишения свободы и штраф, сообщает "Крыминформ". ФСБ задержала украинца в пункте пропуска "Армянск" Фото: wikipedia.org Украинца 1979 года рождения задержали в пункте пропуска "Армянск". У него обнаружили 35 таблеток неизвестного наименования и одну ампулу, предположительно, с димедролом. Также в ходе обыска по месту жительства мужчины в Джанкое выявили более 20 саженцев конопли в горшках.Против украинца возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки года украинца крыма сообщает штраф Теги: крымский конфликт