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Кайли Дженнер сфотографировалась с новорожденной дочерью
26.03.2018 10:53
20-летняя американская модель Кайли Дженнер обнародовала снимок с дочерью Сторми Уэбстер. Кайли Дженнер: Сторми Фото: kyliejenner / Instagram Фото она опубликовала в Instagram."Сторми", – написала она.

stormiiiiiiiii *

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 23 Мар 2018 в 12:23 PDT
Отец девочки – рэпер Трэвис Скотт (Уэбстер). Дженнер официально не является его супругой.Кайли – вторая дочь Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Кортни Кардашян, Ким Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.

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