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На Львовщине в аварии погиб военный комиссар
26.03.2018 11:29
На Львовщине в аварии погиб военный комиссар
ДТП произошло с участием автомобиля, который выехал на встречную полосу
Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного военкомата.
На Львовщине в аварии погиб военный комиссар

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в Facebook .

Авария произошла около 20:30 в городе Дрогобыч.

33-летний водитель автомобиля BMW с литовской регистрацией выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Daewoo Lanos, которым управлял 52-летний военный комиссар. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.

Водитель BMW получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Причины и обстоятельства аварии расследует полиция.

Напомним, 20 марта в результате столкновения между микроавтобусом и грузовиком в нидерландском городе Хелмонд погибли четыре человека.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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