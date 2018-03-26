ДТП произошло с участием автомобиля, который выехал на встречную полосу

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в Facebook .

Авария произошла около 20:30 в городе Дрогобыч.

33-летний водитель автомобиля BMW с литовской регистрацией выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Daewoo Lanos, которым управлял 52-летний военный комиссар. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.

Водитель BMW получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Причины и обстоятельства аварии расследует полиция.